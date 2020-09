Gutefisk vann pris

Juryns motivering:

Gutefisk har under covid-19 pandemin lyckats ta sig in med sitt sortiment av färsk fisk från Gotland till de stora livsmedelsbutikernas fiskdiskar. Företaget har också inlett ett samarbete med Guldhaven i Kalix kring en storskalig produktion av idburgaren samt inlett samarbete med Race for the Baltic för ett hållbart kustfiske i Östersjön.