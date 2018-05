Tiden för att lämna in deklaration förlängs

Efter att Skatteverket tagit bort brevinkasten försökte folk i dag trycka in deklarationerna i dörrspringor.



Dagens deklarationskaos gör att Skatteverket nu förlänger möjligheten att lämna in sin pappersdeklaration på besökskontoren runt om i landet, för den som inte hinner lämna in sin deklaration idag.