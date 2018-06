Finalist 5: Surfing the Orbit - Up in the air

Rösta på Surfing The Orbit - Up in the air: Skicka texten p4sju [mellanslag] låt5 till 72250 (3kr/röst + eventuell trafikavgift).

Röstningen öppnar tre veckor före finalen - alltså den 14 juni.

Surfing The Orbit är ett relativt nystartat band med influenser från den Amerikanska västkusten. Frontar bandet gör Robin Lundahl som ställer upp i tävlingen för tredje gången. Nu är han revanschsugen och hoppas att det tillsammans med med denna konstellation skall vara tredje gången gillt. De andra medlemmarna i bandet är Wiktor Helgesson på bas, Jonathan Lassila på trummor och Linus Liljerås på gitarr.

Låten Up in the air har Robin skrivit text och musik till.