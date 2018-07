Spöket Öster fortsätter gäcka Norrby

Noterbart är att Norrby dessutom bara gjort ett mål på de tio mötena med Öster.

Norrby har förlorat två raka matcher och år återigen inblandade i bottenstriden.

I Norrby gjorde nyförvärven Pontus Almqvist och Linus Tornblad tävlingsdebut. Almqvist, lånet från IFK Norrköping spelade hela matchen och Tornblad fick en knapp halvtimme.

En ytterligare detalj är att Norrby har 0 gjorda och 4 insläppta i kvarten i mitten av den första halvleken under säsongen, och att Öster inför matchen hade 4-1. Första målet kom för Öster just under den perioden i matchen, vilket innebär att Norrby nu har 0-5 och Öster 5-1 under den perioden i matchen.