Ny studie: Även liten mängd alkohol skadligt

I studien har man med delvis nya metoder försökt kartlägga risken för att dö eller skadas av att dricka alkohol i 195 länder. Ju högre konsumtion av alkohol, desto större är risken att bli sjuk eller dö, menar forskarna.

En av forskarna bakom studien är Peter Allebeck, professor i socialmedicin vid Karolinska institutet.



– Ju mer man dricker desto farligare är det. Det bästa hälsoutfallet får man av noll konsumtion av alkohol.



Referens: Alcohol use and burden for 195 countries and territories,

1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of

Disease Study 2016. Lancet 23 Aug 2018.

http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31310-2)