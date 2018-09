Skyldiga till människorov och misshandel

De tre männen döms för en rad brott, bland annat grov misshandel och rån och två av männen dömdes också för människorov.

Det var i månadsskiftet juni juli som en man från Borås besökte en bekant och blev då attackerad av de tre männen. Han ska blivit misshandlad i en lägenhet under 20 timmar och sedan tvingats in i sin egen bil där han efter ett misslyckat rymningsförsök blev instängd i bilens bagage. Under färden ska gärningsmännen flera gånget stannat och misshandlat mannen med slag, sparkar, knivstick och ett järnrörsliknande föremål, dessutom ska han ha hotats till livet och blivit rånad.

Bland bevisen fanns fotografier och videor.