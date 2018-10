Nu i P4: Han är bland de mäktigaste på sociala medier

För andra året i rad publiceras Maktbarometern, som skapats för att ta ett nytt steg för att fördjupa debatten om makt, medier och inflytande.

Maktbarometern presenteras av Medieakademin på Mediedagarna i Göteborg och är en kartläggning av de största kontona inom sociala medier.

Kontona är de som har mest räckvidd och engagemang i Sverige.

Årets makthavare

1 Jocke & Jonna

2 Expressen

3 Therese Lindgren

4 Lukas Simonsson/JLC

5 pewdiepie

6 Ben Mitkus

7 Newsner

8 Aftonbladet

9 I Just want to be cool

10 Tova Helgesson