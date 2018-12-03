اليمني زهير: لست متفائلاً بنتائج محادثات السويد

تبدأ في ديسمبر القادم محادثات السلام بين أطراف النزاع في اليمن برعاية سويدية. وتسعى المحادثات التي جاءت بدعوة من الأمم المتحدة إلى إنهاء ما يزيد على أربع سنوات من الحرب حصدت حياة أكثر من عشرة آلاف شخص.

موافقة السويد على استضافة محادثات السلام بين التحالف والحوثيين جددت الأمل في نفوس البعض، لكن زهير العبد الله القادم من اليمن غير متفائل بنتائج هذه المحادثات

يذكر أنه يوجد في السويد 2191 شخصاً فقط من أصول يمنية حتى عام 2017، بحسب مكتب الإحصاء المركزي بالسويد