Pawel Cibicki: De första 75 minuterna förtjänade vi att vinna

När Muamer Tankovic prickade in 1-0 för Hammarby kvarten in i matchen såg det ut som under den tunga förra säsongen för hemmalaget Elfsborg. Men Hammarbys försvarslinje visade brister genom hela matchen. Som när Robert Gojani chippade fram Frederik Holst som efter en misslyckad offside-fälla blev fri och rullade in 1-1-kvitteringen.