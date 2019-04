Borås och Mark förbereds för IS-återvändare

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) har bjudit in 41 kommuner för att delta i ett möte om återvändare från IS-kontrollerade områden.

Kommunerna bjuds in till "en kunskapsdag om barn och vuxna som återvänder från tidigare IS-kontrollerade områden". Från västsverige är Uddevalla, Partille, Lidköping, Göteborg och Borås och Mark inbjudna, då dom har, eller kan komma att ta emot återvändare från områden kontrollerade av Islamiska Staten, IS.

Kommunerna ska informeras om som förväntas av kommunerna, inte minst vad gäller ansvaret för barnen, och gällande lagstiftning.