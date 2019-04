Kvinnojouren om tvångsgifte

Mette Berntsson, verksamhetsansvarig på Kvinnojouren i Borås

På måndag 29/4 sänder Kaliber del 1 av "Tvingad till äktenskap". För fem år sedan skärptes lagen för tvångsgifte, och under de fem åren har 365 brott som rubriceras som tvångsgifte eller vilseledande till tvångsäktenskapsresa anmälts. Under samma period har sju åtal väckts. Det finns sex fällande domar och en friande. Bland de fällande domarna finns "Jasmines" fall.

Vi följer "Jasmine" och hur hon tas till ett land 500 mil från sitt hem i Sverige och gifts bort mot sin vilja. En engagerad gymnasielärare håller kontakt med "Jasmine" via sociala medier för att försöka få hem henne. Gymnasieläraren – Marléne Stenman – engagerar även Jesper Söder, som rest till området för att strida mot IS. OBS Embargo 29/4.

