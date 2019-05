Dålig krocksäkerhet i husbilar - Trafikverket larmar

– Försäljningen har ökat kraftigt de senaste åren, och kunderna frågar inte om krocksäkerheten, säger husbilsförsäljaren Daniel Parfält i Borås.

Trafikverket har låtit frontalkollisionstesta en halvintegrerad och en helintegrerad husbilsmodell, båda byggda på det vanligaste fabrikatet av grundfordon.

Den halvintegrerade ger enligt testerna ett något bättre skydd än den helintegrerade, men båda ett långt sämre skydd än en vanlig personbil. Testerna visar att risken att omkomma vid en frontalkollision i 90 km/h med en mötande personbil är stor.

– Krafterna går in i kupén. Ratten kommer in, golvet kommer in... Så överlevnadsutrymmet som ska finnas för föraren och passageraren försvinner mer eller mindre, säger Maria Krafft, måldirektör för trafiksäkerhet på Trafikverket.

Bakgrunden till att Trafikverket genomförde krocktesterna är det kraftiga ökningen av nyregistreringar av husbilar de senaste åren, och att det inträffat flera allvarliga olyckor. Förra året omkom fyra personer som färdades i husbil i trafikolyckor.

Men branschen tycker att Trafikverket drar för stora växlar på sina tester.

– Vi ska naturligtvis lära och se vad man kan förbättra. Men vad jag tillbakavisar är att man på detta ytterst lilla underlag, två husbilar, kan dra några slutsatser om den totala krocksäkerheten för husbilsbranschen, säger Lars-Erik Paulsson på husvagnsbranschens riksförbund.