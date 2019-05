Elfsborg förlorade efter rekordgalen halvlek

Frågan är om det någonsin spelats en mer galen halvlek fotboll i herrallsvenskan än den första som bjöds i Stockholm mellan Djurgården och Elfsborg.

En otäck huvudskada, en filmning för felaktigt dömd straff och sju gula samt ett rött kort som delades ut.

Det röda fick Djurgården Haris Radetinac syna bara kvarten in i matchen efter att ha sprungit ner Simon Strand utanför spel. Radetinac fick ett vredesutbrott, ville konfrontera motspelare, huvuddomare och assisterande innan han till slut lämnade planen.

Halvtimmen in matchen otäcka scener när Mohamed Buya Turay försökte sig på en cykelspark men träffade Joakim Nilsson i huvudet. Elfsborg-backen blev liggandes, Buya Turay var chockad och spelavbrott i tio minuter innan Nilsson kunde sätta sig upp och ledas av plan.

Enligt C More var Nilsson vid medvetande och andades under behandlingen. Man uppger också att en första undersökning visar på att han drabbats av hjärnskakning och ett befarat brutet näsben.

Gult kort på Buya Turay för den misslyckade sparken. Kort därefter föll anfallaren väldigt billigt utanför Elfsborgs straffområde, men domare Glenn Nyberg dömde en felaktig straff.

Fredrik Ulvestad satte sitt andra mål för dagen från straffpunkten för 2-0.

Djurgårdens succévärvning Aslak Fonn Wittry lämnade på bår efter en spark mot hälen signerad Simon Strad innan Nyberg satte pipan i munnen för halvtid. Då med 61 minuter spelat, 16 minuters tilläggstid.

Till den andra halvleken hade spelarna lugnat ner sig och Djurgården bevakade ledningen till seger 2-0.