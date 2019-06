Bidrag 4: The flying Bumblebees featuring Anna Mogren – Bad times

Petra Johnson och Sara Pettersson bildar tillsammans The Flying Bumblebees. Förra året ställde de upp med låten Back to you? och vann den lokala finalen. Den gången tog de sig inte hela vägen till riksfinal, men nu gör de alltså ett nytt försök.

De båda är erfarna musiker och artister och arbetar även på olika sätt professionellt med musik. Petra som sångcoach och Sara som lärare på Musikskolan i Ulricehamn.

Låten är skriven av artisterna själva.

För att rösta på The Flying bumblebees featuring Anna Mogren:

Smsa P4sju (mellanslag) låt4 till 72250.