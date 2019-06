Stjärnspäckat under årets P4 Möter

11 juli - Adam Englund

Adam Englund vann Sjuhäradstiteln i P4 Nästa 2014 och har sedan dess utvecklats till Borås egen popprins. Med låtar som Elfsborgshymnen Här är du aldrig ensam och hemstadshyllningen Alla hatar dig Borås har han sjungit sig in i stadens och publikens hjärta. Efter flera framgångsrika singlar släpps debutalbumet i slutet av 2019.

18 juli - Justine Her

Folkinfluerade Justine Her är låtskrivare och producent från Brämhult vars filmiska ljudbild förtrollat både publik och kritiker. För ett år sedan släpptes singeln Right into bloom som möttes av idel lovord och snart släpps uppföljarna Eden och All the little things.

25 juli - The Bongo Club

Sedan första släppet 2014 har indierock-kvartetten från Borås gjort över 300 spelningar på klubbar och festivaler i 19 länder. Bandet nominerades till GAFFA-priset "Årets Pop/Rock" efter förra årets debutalbum Anybody Have a Lighter?.

1 aug - Bibi Dawod

Bibi Dawod är musiker och producent från Borås vars låtar spelats flitigt i radion. Hon är även upphovsman till Hiphopkollektivet ”Urbans Views” som stöttar ungas kreativitet i Borås. Bibi släpper ny musik till hösten.