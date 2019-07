Menskoppen – säkert och effektivt skydd med trösklar

– Det gäller framför allt unga kvinnor, även i Sverige. De känner inte sin kropp på det sättet att de är bekväma med att föra in något i kroppen, säger hon.

Författarna har för första gången systematiskt gått igenom forskning från hela världen om menskoppar – 43 studier och data från 3300 kvinnor och flickor.

Referens: Anna Maria van Eijk et al. "Menstrual cup use, leakage, acceptability, safety, and availability: a systematic review and meta-analysis". The Lancet Public Health 16 juli 2019

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S2468-2667(19)30111-2