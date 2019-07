Galna glädjescener när Elfsborg vände och vann

Kalmar gick till pausvila med en 1-0-ledning efter ett straffmål från Nils Fröling i den 41:a matchminuten. Men Elfsborg vände, vann och tog tre blytunga poäng. Nu skiljer det åtta poäng ned till Kalmar på kvalplats.

Kvitteringen kom i den 87:e minuten då Simon Strand avlossade ett skott som gick via Per Frick och in i mål.

Och i den fjärde tilläggsminuten fastställde Marokhy Ndione slutresultatet, assisterad av Simon Olsson.

Det var Elfsborgs första seger i Allsvenskan sedan den 15 maj.