Nya störningar i Västtrafiks biljettsystem

Det är problem med att köpa biljetter i Västtrafiks biljettsystem. På måndagskvällen rapporterade resenärer svårigheter att köpa biljetter i Västtrafiks app To Go.

– Det är störningar i appen just nu, men vi hoppas att det ska åtgärdas så snart som möjligt, säger Alice Roman på Västtrafiks pressjour till P4 Sjuhärad.



Under måndagsmorgonen var det också störningar i Västtrafiks app, något som då åtgärdades efter ungefär en halvtimme.