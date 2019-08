Hur går tävlingen till?

P4 Nästa består av 25 lokala finaler samt en riksfinal. Varje P4-kanal arrangerar varsin lokal final. Dessa lokala finaler innehåller fem finalister/kanal, utvalda från inskickade tävlingsbidrag av jurygrupper utsedda av Sveriges Radio.

De lokala finalerna arrangeras under perioden 15 maj-28 juli. Du hittar en presentation av de bidrag som tävlar hos just din P4-kanal på kanalens P4 Nästasida ca tre veckor innan den lokala finalen. Där finns också aktuella röstningsnummer.

Riksfinalen innehåller åtta finalister, utvalda av en jury utsedd av Sveriges Radio från vinnarna i de lokala finalerna. Du hittar en presentation av riksfinalbidragen här på sajten fr o m 4 augusti. Där finns också aktuella röstningsnummer.

Så röstar du i riksfinalen av P4 Nästa 2019

Röstningen inför P4 Nästas riksfinal påbörjas söndagen den 4 augusti och löper fram till – och en bit in i – finalen lördagen den 24 augusti.

Röstningen sker via sms och kostnaden 1 kr/röst + eventuell trafikavgift. Du kan rösta max 10 ggr/abonnemang/röstningsomgång. Om du vill kan du välja att fördela dina 10 röster på olika bidrag. Varje sms kan endast innehålla en röst.

Det antal röster du bidrar med registreras i röstningssystemet under förutsättning att du angett den korrekta tävlingsförkortningen p4nästa samt röstningsnummer i ditt sms när du röstade. Notera att det inte ska vara något mellanslag i tävlingsnamnet i ditt sms.

Om du vill rösta, skriv följande i ett sms:

p4nästa (mellanslag) låtX (X ersätts av numret på det bidrag du vill rösta på – låt1, låt2, låt3, låt4, låt5, låt6, låt7 eller låt8)

Skicka ditt sms till 72250

Ett exempel på en röst i ett sms ser ut på följande vis:

p4nästa låt3

Du kommer att få ett svarsmeddelande som bekräftar på vilken låt din röst registrerats. Om du inte får något svarsmeddelande när du röstat kan det bero på att du röstat från ett abonnemang som är spärrat för betaltjänster. Vänd dig till din telefonoperatör om du har frågor kring ditt abonnemang. Kostnaden för dina röster läggs på telefonräkningen från din operatör.

Vem/vilka utser vinnare?

Samtliga finaler (lokala samt riksfinalen) av P4 Nästa 2019 avgörs dels av publikens röster via sms, dels av den jury som är på plats och röstar under respektive direktsändning. Röster och jurypoäng omvandlas i nya poäng utifrån inbördes placering och vägs samman till ett gemensamt resultat. Publiken och juryn har lika många omvandlade poäng att fördela. Skulle två bidrag hamna på samma placering efter sammanvägningen avgör publikens omvandlade poäng.

Slutlig röstningsomgång under riksfinalen

En slutlig avgörande röstningsomgång för publiken tillkommer när de åtta finalbidragen framförts live, när publik- och juryrösterna räknats samman och omvandlats i poäng, och de omvandlade poängen vägts samman till ett gemensamt resultat. De två finalbidrag som fått flest sammanvägda poäng av jury och publik går vidare till en slutlig omgång. Under den slutliga omgången röstar enbart publiken via sms och avgör vilken vinnaren av P4 Nästa blir.

Inför den slutliga röstningsomgången och slutduellen under finalen nollställs den tidigare rösträkningen och en ny röstningsmöjlighet via sms tillkommer. Även i den slutliga röstningsomgången finns möjligheten att rösta via sms och max 10 gånger/abonnemang. Varje röst kostar 1 kr plus eventuell trafikavgift. De två finalbidrag som går vidare till den slutliga avgörande röstningsomgången behåller sina tidigare röstningsnummer.

Finalister 2019

Riksfinalen innehåller åtta bidrag som valts ut utifrån 25 lokala P4-kanalers vinnare av en jury utsedd av Sveriges Radio.