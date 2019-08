Smart textil hjälper dövblinda kommunicera

– Det finns funktion här, det är kardborretyg där man kan sätta på t.ex sensorer eller kamera och den gröna sömmen är också en ledning berättar Nils-Krister Persson, forskare på Högskolan i Borås och visar upp ett av provplaggen som ska hjälpa dövblinda att kommunicera med omvärlden.

Det är en figursydd, kort svart klänning med gröna sömmar på utsidan men kan sys i vilken modell som helst. Sömmarna kommer dölja kablar och det som i ryggen kan tolkas som vaddering innehåller sensorer som med sina vibrationer ger olika budskap.

– Man kan känna sig tryggare, en viktig sak är att veta var min tolk eller anhörig är och det här kan ge svaren att de finns i rummet intill vilket kan lugna betydligt, säger Nils-Krister Persson, forskare på Högskolan i Borås.

Teknik som sys in i plagget tar in information, hanteras och omvandlas till vibrationer och kan ge svar på till exempel vem som finns i rummet och var. Det handlar om ett så kallat taktilt teckenspråk via beröring.

EU har gett 25 miljoner till projektet som löper på tre år. Och förhoppningen är att gruppen ska få ett ökat oberoende.

– Människor som har dövblindhet är marginaliserade, de är bortglömda. Det finns inte mycket kommersiellt intresse i detta. Många projekt inriktar sig mot döva eller blinda men det är något helt annat att vara både döv och blind, säger Nils-Krister Persson, forskare på Högskolan i Borås.

Projektet löper fram till slutet av 2021 och halvvägs i arbetet är resultaten goda. Målet att komma fram till plagg ut till konsument finns inom räckhåll.

– Vi kanske inte hinner hela vägen inom det här projektet men jag gissar på 2-3 år säger Nils-Krister Persson, forskare på Högskolan i Borås.