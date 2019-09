Två olika olyckor - förare körde in i stillastående föremål

En person körde under söndagseftermiddagen in i en parkerad bil bredvid brandstationen i Borås, där räddningstjänsten fick rycka ut och skära upp dörren. En person fördes till sjukhuset men uppges vara lindrigt skadad enligt SÄS pressjour.

Den andra olyckan skedde några timmar senare i Fritsla där en person körde in med låg hastighet in i en stenmur. Enligt räddningstjänsten fördes personen lindrigt skadad med ambulans till sjukhus och fordonet ska bärgas bort under söndagseftermiddagen.