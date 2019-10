Hemmamatchen under söndagen på Boråsarena blev en vinst för Norrby IF som redan efter första halvleken ledde med två mål.

Robin Strömberg slog in det första målet men Dijan Vukojevic blev matchens vinnare då han slog in två av målen och slutligen kom Alexander Henningsson och fick in det sista målet när det bara återstod tio minuter av matchen.