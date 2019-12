Per Carlsson avgår som ordförande för Socialdemokraterna

I ett pressmeddelande härleder Per Carlsson beslutet till tisdagens avslöjande av Borås Tidning om att han skickat in insändare till tidningen under falskt namn.

Under hösten har Carlsson varit pådrivande i att kommunalrådet Malin Carlsson ska avgå då partiet saknar förtroende för henne.

Per Carlsson menar vidare att det har varit en jobbig höst och att partiet har stora utmaningar att hantera.

Artikeln uppdateras