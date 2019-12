Efter kritiserade protokollen - Hedberg (S) tar timeout

De protokoll P4 Sjuhärad tagit del av är från 2007 och 2009, men blev kända för en större krets först i somras, när Borås tidning publicerade utdrag ur dem.

Borås energi och miljö är ett av Borås kommuns största bolag, med en årsomsättning på omkring en miljard kronor.

Vice ordföranden Ulrik Nilsson fick beskedet om Kent Hedbergs time out under torsdagen, under ett möte med en arbetsgrupp inom styrelsen för Borås energi och miljö.

P4 Sjuhärad har sökt Kent Hedberg för en kommentar.