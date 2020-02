Man i 40-års åldern gripen för misshandel

Det är en granne som ringt in och berättat att en man slår en kvinna och att ett barn finns i lägenheten.

När polisen kommer fram har kvinnan och barnet tagit sig ut samtidigt som mannen som är i 40-års åldern låst in sig.

När polisen ska gå in och gripa mannen blir det tumult.

Polisen har upprättat en anmälan om misshandel och en om försök om våld mot tjänsten säger Polisens presstalesman Tomas Fuxborg till P4 Sjuhärad.