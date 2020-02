Så tävlar du i P4 Nästa 2020

Om du är en artist, låtskrivare eller textförfattare som vill ta chansen att tävla i P4 Nästa kan du ansöka om att medverka i årets tävling och ladda upp ett bidrag. Bidraget laddas upp till P4 Nästas musikportal. Där anger du också till vilken P4-kanal du vill anmäla ditt bidrag.

Tänk på att tävlingsbidraget behöver vara en originallåt (ingen cover). Den uppladdade låten måste vara den färdiginspelade och färdigmixade versionen. Den får inte vara spelad, publicerad eller utgiven offentligt före 1/1 2020.

Notera att du bara får skicka ditt tävlingsbidrag till en P4-kanal, inte flera.

SÅ LADDAR DU UPP DIN LJUDFIL

För att ditt bidrag ska kunna delta i tävlingen behöver du ladda upp en ljudfil med den färdiga inspelningen till P4 Nästas musikportal. Det gör du på följande vis:

Läs först igenom Sveriges Radios tävlingsregler för P4 Nästa.

Ladda sedan upp ditt tävlingsbidrag i P4 Nästas musikportal.



Uppladdningen i P4 Nästas musikportal sker i flera steg (där du också får bekräftelser mellan varje steg via e-post). Bekräftelserna innehåller vidare information samt länkar du behöver följa för din fortsatta anmälan och uppladdning.



Du behöver fylla i samtliga uppgifter som efterfrågas i P4 Nästas musikportal för att komma vidare och slutföra din ansökan.



Du behöver också fylla i den separata tävlingsblanketten som följer med som bilaga till den andra e-epostbekräftelsen. Den mejlar du sedan tillbaka med vändande e-epost, tillsammans med en artist- och låtskrivarbiografi och två högupplösta artistbilder.

Här kan du läsa om hur du laddar upp ditt tävlingsbidrag!



Du som laddar upp ett tävlingsbidrag med tillhörande tävlingsunderlag till P4 Nästa intygar att angivna låtskrivare och textförfattare, som tillsammans innehar 100 % av upphovsrätten till det angivna bidraget, har tagit del av Sveriges Radios tävlingsregler för deltagande i P4 Nästa 2020 och godtar dem i dess helhet.

Du intygar också att angiven artist eller grupp har tagit del av Sveriges Radios tävlingsregler för deltagande i P4 Nästa 2020 och godtar dem i dess helhet.

Vid frågor eller problem angående ditt tävlingsbidrag kontakta den tävlingsansvarige för respektive lokal P4-kanal. Vid frågor eller problem med inskickandet av din tävlingsblankett, biografi och dina artistbilder – kontakta den P4-kanal du fått e-postbekräftelser från.

SÅ BIFOGAR DU DIN TÄVLINGSBLANKETT, BIOGRAFI OCH DINA ARTISTFOTON

När du laddat upp din ljudfil behöver du som sista steg i din anmälan också:

Fylla i och mejla tillbaka en separat och fullständigt ifylld tävlingsblankett.

Skriva och mejla tillbaka en kortfattad artist- och låtskrivarbiografi.

Bifoga två högupplösta foton på artisten – en porträttbild, en helbild (JPEG-bild i liggande format, minst 2000 x 1500 pixlar). Glöm inte att ange fotograf.

Tävlingsblanketten kommer som en bilaga till den andra e-postbekräftelsen. Ladda ner blanketten, fyll i uppgifterna och bifoga sedan blanketten tillsammans med biografin och artistfotografierna med vändande epost till den P4-kanal som står som avsändare till bekräftelsen.

SÅ NAMNGER DU DINA TÄVLINGSUNDERLAG OCH BILDER



För att vi på P4 Nästa enkelt ska kunna koppla samman din uppladdade ljudfil i P4 Nästas musikportal med dina tävlingsunderlag och artistbilder behöver du namnge dem på följande vis:



Tävlingsblanketten: Låttitel_Artist_P4N 2020_Blankett_P4-kanal

(exempel: My song_Lena Svensson_P4N 2020_Blankett_P4 Västerbotten)



Artist- och låtskrivarbiografin: Låttitel_Artist_ P4N 2020_ Bio_P4-kanal

(Exempel: My song_Lena Svensson_P4N 2020_Bio_P4 Västerbotten)



Artistfotografierna: Låttitel_Artist_ P4N 2020_ Foto_ P4-kanal

(Exempel: My song_Lena Svensson_P4N 2020_Bild1_P4 Västerbotten (foto …..))

(Exempel: My song_Lena Svensson_P4N 2020_Bild2_P4 Västerbotten (foto …..))



Skriv slutligen Låttitel_Artist_P4N 2020_P4-kanal i ämnesraden till det mejl du returnerar med dina bifogade tävlingsunderlag (som skickas till den P4-kanal du önskar tävla)



Exempeladress användare: p4nasta.vasterbotten@sverigesradio.se

I ämnesraden skriv (exempel) : My song_Lena Svensson_P4N 2020-P4 Västerbotten

Samtliga underlag måste skickas in för att bidraget ska kunna vara med i tävlingen.

Observera att både din uppladdade ljudfil och dina inskickade tävlingsunderlag (tävlingsblanketten, biografin, foton) måste ha anlänt till din P4-kanal senast 1 april 2020 kl 12.00 för att kunna vara med i tävlingen.

Vilka krav ställs på låten och inspelningen?

Tävlingsbidraget behöver vara en egen originallåt (inte cover), inspelad i god hemstudio- eller studiokvalitet (inte live).

För att bibehålla hög ljudkvalitet på ditt tävlingsbidrag rekommenderar vi att du laddar upp din ljudfil som en okomprimerad ljudfil (WAV/AIFF, 16 eller 24 bitar, 44.1 eller 48 kHz).

Som artist kan du medverka på ett tävlingsbidrag, som låtskrivare eller textförfattare kan du bidra med flera bidrag. Du kan bara skicka ditt tävlingsbidrag till en P4-kanal, inte flera.

Tävlingsbidraget får vara max 4 min (men gärna kortare om det fungerar musikaliskt). Tävlingsbidraget ska också kunna framföras live i samband med eventuella lokala finaler och eventuell riksfinal.

Den inskickade låten måste vara den färdiginspelade och färdigmixade versionen.

Som artist räknas även om du fast medlem i en musikgrupp.

Låten/inspelningen får inte vara publicerad/utgiven/spelad före 1/1 2020.

Vem avgör vilka som får tävla?

Den lokala P4-kanalen kommer att lyssna på ditt inskickade bidrag efter 1 april. Med hjälp av en jury per P4-kanal väljs de bidrag ut som går vidare till lokala finaler. De tävlande som gått vidare får besked via den tävlingsansvariga på respektive P4-kanal.

De tävlingsbidrag som väljs ut som lokala finalister kommer presenteras och spelas i den lokala P4-kanalen. Inför/under den lokala finalen röstar både publiken och en jury. Efter att publikens och juryns röster har räknats var för sig, omvandlas rösterna till poäng utifrån inbördes placering. Dessa poäng vägs ihop och en vinnare utses. Skulle flera bidrag hamna på samma placering är det publikens poäng som väger tyngst.

Då de lokala finalerna arrangeras vid olika tillfällen/tidpunkter under perioden 1 maj-26 juli kan det dröja innan de olika kanalernas finalister presenteras.

Inför riksfinalen väljer en jury med bl a representanter från Sveriges Radio och musikbranschen ut åtta finalister från de 25 lokala vinnarna. I samband med både lokala finaler och riksfinal är publiken med och röstar och påverkar slutresultatet, tillsammans med en jury.

Se https://sverigesradio.se/p4nasta för uppdaterad information om till exempel när de lokala finalerna arrangeras och vilka finalister som har valts ut.