• All personal, tränare och spelare i IF Elfsborg har kommit överens om att gå ner i lön under en period.

• Liksom andra fotbollsklubbar har Elfsborg drabbats ekonomiskt av Coronapandemin, som bland annat gjort att den allsvenska premiären skjutits upp.

• "Man känner sig extremt stolt över spelare och personal att vi gör det här ihop", säger Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson.