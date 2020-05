Varmare väder kan i viss mån påverka smittspridningen

Nicklas Sundell är infektionsläkare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.



– Det är möjligt att den här vårvärmen som har kommit till Sverige har bidragit, i oklar utsträckning, till att epidemin har bromsats upp lite grand. Vi ser ju en viss avplaning av kurvan och en viss avmattning av antalet nya fall, säger han.

Det finns ganska lite forskning kring vad som skulle kunna vara ett riktigt virusväder för covid-19. Men en japansk temperaturstudie visar att Hokkaido/Sapporo i norra delen av Japan med kallt inlandsklimat, har betydligt fler covid-19-fall per miljon invånare. Det jämfört med till exempel Tokyo eller södra delarna med subtropiskt klimat på Okinawa.

En studie från Brasilien visar att från en medeltemperatur på 25.8 grader och nedåt, så tycks det relativt sett vara så att viruset SARS-CoV-2 trivs bättre ju kallare det är.



– Låg temperatur gynnar spridning av den här typen av virus, både för att viruset ogillar varma och fuktiga miljöer utanför kroppen. Men också att aerosolbildning gynnas av låga och torra förhållanden, säger Nicklas Sundell.

Aerosolbildning är när pyttepyttesmå droppar svävar en längre stund i luften, till skillnad mot droppsmitta med större droppar. Men värmen kan aldrig helt stoppa droppsmittan under coronapandemin.



– Den här kontaktsmittan och droppsmittan som innebär att man nyser eller hostar större droppar, ändras inte under varma och fuktiga förhållanden. Det är de här små små partiklarna som bildas under kallare och torrare förhållanden som försvinner, säger Nicklas Sundell, infektionsläkare vid Sahlgrenska Akademin.



