Lisa skickar menskoppar till kvinnor i Nepal

– När jag själv gjorde en vandringsresa till Nepal och hade just mens upptäckte jag hur otroligt praktiskt det var med min menskopp, säger Lisa Gårdlund.

Under resan började hon också fundera över hur nepalesiska kvinnor sköter sin mens. Snart fick hon veta att kvinnor i Nepal inte får gå in i sitt eget kök under de dagar de har mens. Kvinnor som bor på landsbygden kan också få bo ensamma i ett skjul under mensen, utan att vara med sin familj.

– Mens är otroligt stigmatiserat i Nepal och kvinnor som har det betraktas som orena.

Sättet som kvinnor med mens behandlas och faktumet att skydd saknas gör att många kvinnor tvingas att stanna hemma från jobbet, eftersom de inte kan hantera mensen.

Lisa Gårdlund ville göra något åt det och lyckas via sociala medier att samla in 236 menskoppar inför en resa i höstas.

I oktober åker hon till Nepal igen.

– Kunde jag få ihop 500 eller 5000 menskoppar, så skulle det vara jättehäftigt. Utan människors välvilja så hade det inte blivit något projekt, så jag är väldigt tacksam, säger Lisa Gårdlund.