"Ring så spelar vi" fyller 50 år

Varje lördagsmorgon sätter 1,5 miljon svenskar på radion för att lyssna på Ring så spelar vi. Över 2 500 program har sänts och över 20 000 frågor ställts till de som ringt in. Sedan 1996 är det Lisa Syrén som är programledare, hon tog över efter Hasse Tellemar och hon är nu den som lett programmet allra längst.



– Det här programmet är en del av svenska folksjälen och oerhört älskat. Då har du det här lägereldsfenomenet, att vi vill vara delaktiga i flocken just när det händer. Det är en trygghet och det finns en värma och kärlek i det, säger Lisa Syrén.



Första programmet sändes den 20 april 1968 med Lars Hamberg som programledare och Lennart Bergendahl som tog fram skivorna i grammofonarkivet minns hur de pratade inför starten.



– Det var ett ganska nytt koncept, så Lars Hemberg var lite orolig att ingen skulle ringa till programmet. På fredagskvällen ringer han runt till vänner och bekanta och ber dem att ringa. Men det behövdes inte för det programmet fick sina lyssnare ganska snabbt, säger Lennart Bergendahl.



Grammofonarkivet är, eller var i alla fall fram till att musik digitaliserades, programmets hjärta. Roger Björkman jobbade under många år med att ta fram musiken som efterfrågat inringaren.



– Jag samtalade, via komtelfon, med Växjö,så fick jag en önskning och så sprang jag helt enkelt ut hit i magasinet och letade reda på den skivan, säger Roger Björkman.



För många är programmet en slags trygghet, annat förändras men programmet finns kvar lördag efter lördag. Vi får höra hur människor delar med sig av väder, vad de gör och ibland riktigt privata detaljer.

Och de få lördagsmorgnar programmet inte sänts, till exempel vid stora sportevenemang, är det många som hör av sig och är upprörda.



Men man får inte ringa till programmet för ofta, max var femte år är regeln. Men, som bevis på engagemang kanske, finns det de som hittar sätt att kringgå det berättar Lisa Syrén



– Det finns människor som bjudit in sig till grannar som har rätt slutsiffra. De finns de som köpt kontantkort med allehanda slutsiffror för att komma fram. Man förstår ju inte hur mycket det här betyder för många människor, säger Lisa Syrén.