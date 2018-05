Dagboksanteckningar sökes

I dag, 12 maj, är det dagbokens dag. Folklivsarkivet i Lund samlar för tredje året i rad in dagboksanteckningar tillsammans med Mass Observation Archive i Storbritannien.



Insamlingen pågår under hela maj, och dagböckerna ska handla om just 12 maj och kan skickas in till Folklivsarkivet via post, mejl eller hemsida.



Dagböckerna ska sedan arkiveras och göras tillgängliga på Folklivsarkivet. Alla från 15 år och uppåt kan delta, yngre personer ombeds delta i samråd med målsman.

Materialet som skickas in ska inte innehålla namn, adresser eller andra typer av personuppgifter. De kommer i så fall att anonymiseras innan publicering.