Stenmården kan ha kommit till Skåne i bil

Stenmården är vanlig i Danmark, men har fram till i april i år inte registrerats i Sverige. Under början på maj hittades den i nordöstra Skåne.

Nu tror experter att mårddjuret tagit sig hit via bilar.

– Vi har en enorm transport över Öresundsbron med både personbilar och lastbilar. Det är nog en väldigt trolig väg för dem att komma in, säger Nils Carlsson, expert på invasiva arter på Länsstyrelsen Skåne.

Fakta om den nya mårdarten!

Till skillnad från den vanliga inhemska skogsmården så vistas stenmården mer i stadsmiljö. Den har också en vit hakteckning istället för gul, en ljus nos istället för mörk och nakna trampdynor istället för skogsmårdens ludna.

Om du ser en avliden mård som stämmer in på stenmårdens kännetecken vill Länsstyrelsen Skåne just nu gärna ha in bilder för att fastställa hur många av den nya arten som kan ha tagit sig till Sverige.