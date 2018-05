Bois kvitterade på övertid

– Det är surt att vi släpper in ett så sent mål men samtidigt gör vi ingen bra match i dag, konstaterar Pär Hansson, målvakt i Helsingborgs IF.

Hos Landskrona Boisspelarna var minerna andra. Kvitteringen kom ju i den tredje övertidsminuten.

– Det är en skön poäng med tanke på hur sent vi kvitterar, säger Philip Andersson, lagkapten i Landskrona Bois.

Matchfakta

Fotboll, superettan

Landskrona-Helsingborg 1-1 ((0-0))

0-1 Andri Runar Bjarnason (81), 1-1 Sadat Karim (90).

Publik: 8 192.