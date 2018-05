Idag kan bli årets varmaste dag – hittills

– Det ser ut som att det finns goda förutsättningar för det, framför allt i östra Svealand och de sydligaste delarna av Götaland, säger Lisa Frost som är meteorolog på SMHI.

Beskedet får SMHI senare under dagen då all väderdata samlats in.

Det är ett finskt högtryck som pressar upp temperaturerna i Sverige, som har varit långt över det normala i flera delar av landet. Men värmen är snart ett minne blott. Redan imorgon börjar det trilla ner mot 15 till 20 grader.

– Det är sista sucken på den här högsommarvärmen idag. Svalare luft är på väg in. Men högtrycket ligger kvar och det blir fortsatt torrt och soligt resten av veckan, säger Lisa Frost.

På frågan om den senaste tidens fina väder säger något om hur det blir till sommaren svarar hon så här:

– Nej det gör det inte. Det har ingen betydelse för sommaren om man hör högtryck i maj.

Den allra högsta maj-temperaturen som någonsin uppmätts var i Halland 1832 då det var 32,5 grader varmt.