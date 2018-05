Tävlade mot varandra – nu gör de musik ihop

Som duon Radiant Skies och är de aktuella med låten That´s where you are.

– Countryinspirerat, men ändå nutida. Och mycket stämsång, säger Emelie om hur de vill låta.

– Ja, sången i fokus. Melodierna och texterna ska komma fram, fortsätter Kristian.

Han fastnade för Emelies sång redan på scenen den där finalkvällen i Svensktoppen nästa, tävlingen som nu heter P4 Nästa. Emelie tävlade med gruppen Spirit of Lily och Kristian var ensam på scenen.

– Vi började snacka lite bakom scenen för att stilla nerverna, berättar Emelie som erkänner att hon var rätt nervös den där kvällen.

– Sedan har hon legat i minnet på mig, säger Kristian som skrev brev och föreslog samarbetet.

Och 9 juni kan publiken höra hur det låter i Vellinge konserthus.