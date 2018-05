Förskolepedagoger: "Tystnadskultur om förskolans problem"

Förskolpedagoger har under våren samlats in under kampanjen Pressat läge i rörelsen Förskoleupproret. Dess nationella sida på Facebook har cirka 29 000 medlemmar i skrivande stund.

På söndag anordnar de en demonstration i Malmö där de ska manifestera för en "likvärdig förskola i hela landet av en hög kvalitet".

Ett av de många vittnesmålen från pedagogerna:

"Många barn är ledsna och gråter större delen av dagarna. Jag har börjat stänga av mina känslor för att inte kollapsa."

Enligt Daniel Nystörm, förste-förskollärare och talesperson för förskoleupproret i Malmö, är problemen flera: det saknas pengar till förskolan och det behövs mer kompetent personal. Anledningen är att för få söker till utbildningen.

Samtidigt har det rått en tystnadskultur inom förskolan kring de här problemen, enligt rörelsen. Dels är personalen rädda för repressalier från arbetsgivaren, att inte få någon löneförhöjning och dels handlar det om barnens vårdnadshavare, säger Nyström.

– Relationen med vårdnadshavare påverkar i stor utsträckning relationen till barnen. Om vårdnadshavare är oroliga för att lämna sina barn på förskolan så påverkar det barnen.

Resultatet blir att man gärna vill vara på god fot med föräldrarna och tonar ner problemen, fortsätter han.

Förskoleupproret har en lista med krav till rikspolitikerna. Det handlar om att grupperna ska vara mindre, lokalerna ska vara anpassade och vikarier ska sättas in när verksamheten kräver det.

– De här kraven utgår från skollag, läroplan och barnkonventionen, men eftersom det bara är Skolverkets riktlinjer så är det inget som kommunerna måste följa, säger Daniel Nyström.