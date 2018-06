Succén fortsätter för Grant i US Open

Den unga svenskan gjorde det väldigt bra bara genom att, som enda amatör, ta sig till US Open. Men väl i sin första major har Linn Grant inte visat någon respekt för motståndet, trots att hon aldrig spelat en tävling på vare sig Europa- eller LPGA-touren.

Hon inledde US Open med en sensationell 69-runda, tre slag under par, och under fredagens andra runda gick hon runt på 72 slag och par.

Kvar på tre slag under par är hon sju slag bakom ledaren Sarah Jane Smith från Australien, men fortsatt med och slåss om de riktigt fina placeringarna.

Ändå är hon inte helt nöjd.

Även svenska Madelene Sagström är bra med efter två rundor på totalt två slag under par. Sveriges senaste majorsegrare Pernilla Lindberg har inte haft så lyckade dagar och gick efter sin inledande 76-runda in på par under fredagen. På totalt fyra slag över par riskerar hon att missa kvalgränsen inför helgen.