Nördar skapar härlig stämning på årets parad

Diana Davidsson är en av deltagarna.

– Det är stort och det är roligt och det är fest för alla. Det är bra musik och roliga vänner och man träffar alla fantastiska människor som man kanske bara ser en gång om året.

Diana Davidsson ska gå under parollen Proud and nerdy som är Sverok, spelhobbyförbundets satsning för att ge HBTQ+-rörelsen i Sverige en samlad plats inom spelhobbyn. Hennes kompis Finja Gottke har åkt ända från Hamburg för att vara med i årets parad.

– It´s my first pridefestival I`m excited for it.

Deras gemensamma kompis, Sam Gellström, som går i paraden för fjärde året i rad hoppas på bra stämning.

– Vi har väldigt bra stämning på nördflaket så det borde bli kul.