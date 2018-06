Låtsades vara professor – lurade universitet på månadslön

Det var i början av maj som Malmö universitets löneavdelning fick ett mejl från en av sina professorer om att han ville byta lönekonto. Men i själva verket var det inte professorn – utan en bedragare.

– Den här personen som har utgett sig för att vara vår anställda har skickat in vår blankett via mejl och skrivit under bytet av konto, säger löneadministratören Maria som fick mejlet.

"Jag ämnar ändra mitt lönekonto. Har börjat ifylla (se bifogat tack)", står det i mejlet som är skickat från en krypterad mejltjänst. På blanketten som mejlades in finns en falsk underskrift – och universitetet jämförde inte med professorns riktiga underskrift.

– Ekonomiavdelningen har en rutin att det ska finnas ett original på namnunderskriften. Däremot inte en rutin sen tidigare att vi ska jämföra alla namnunderskrifter, men det är nånting vi får fundera på hur vi ska hantera, säger HR-chefen Charlotta Ankarlilja.

Fallet utreds av polisen. Jan Olsson är polisens nationella expert på bedrägerier och han har aldrig hört talas om något liknande fall.

– Det här moduset är ju i sin enkelhet helt nytt för mig, och ganska genialt.

Även om fallet är unikt tycker han att alla som betalar ut löner borde ha skarpa rutiner för hur det går till när någon vill byta lönekonto.

– Den rutinen ska ju vara att man kontaktar den som skickat in det här för att kontrollera att det är riktigt, innan man bara accepterar och registrerar det. Det är det minska man kan begära, säger Jan Olsson.

Universitetet kommer från och med nu se till att de som vill byta lönekonto legitimerar sig på något sätt och man kommer söka dem via universitetets egen mejl.

– Nu har vi ju tyvärr varit med om detta, så nu ser vi över de här rutinerna och andra rutiner också. Det är tråkigt när det händer men vi får också en anledning att tänka efter lite grann, så det är bra, säger HR-chefen Charlotta Ankarlilja.

Och Jan Olsson vid polisen tror att fler liknande bedrägerier är att vänta efter att det här visat sig fungera.

– Helt övertygad.