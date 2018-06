Åklagaren tänker ta beslut om mordmisstänkta i helgen

Just nu jobbar både polisen och Åklagarmyndigheten i Malmö på högvarv med skjutningarna som skett den gångna veckan. Tre män, där två är i 30-årsåldern och en i 40-årsåldern, greps under natten till fredag misstänkta för mord. De sitter nu anhållna och tidsfristen för om de ska häktas eller släppas fria löper ut på måndag klockan 12.00.

– Vi jobbar i full fart med anledning av misstankarna mot dem. Jag kommer att fatta något sorts beslut under helgen, säger Jeanette Sprimont som är den åklagare som just nu leder både utredningen för trippelmordet och mordet på 24-åringen.



Efter helgen kommer hon att släppa utredningen kring 24-åringen till en annan åklagare.



Huruvida brotten hänger ihop eller ej är också något som utreds. Aftonbladet har bland annat gått ut med uppgiften att en av de anhållna männen är en av de målsägande som överlevde attacken då tre andra dog i måndags.



– Det är spekulationer och det är inget vi ägnar oss åt. Huruvida det är sant eller ej behåller vi för oss själva, det ligger under förundersökningssekretess, säger Ewa-Gun Westford, pressinformatör polisen region Syd.



Åklagarmyndigheten jobbar nu med få fram tillräckligt starkt underlag för att få de tre männen häktade.



– Ett antal utredningsåtgärder har vidtagits. Vi har en grupp som arbetar intensivt med förhör, tekniska undersökningar och inhämtning av övriga saker som kan vara av intresse för utredningen. Sedan har vi kontinuerlig kontakt med utredningsledaren, säger Jeanette Sprimont.



Männens försvarsadvokater har under lördagen antingen inte gått att nå, eller så har de inte velat uttala sig kring misstankarna mot deras klienter. Polisen har tidigare sagt att skjutningen på måndagen där tre dog och tre skadades grundar sig i en gängkonflikt. Ingen är ännu gripen i detta ärende.



Natten mot lördagen inträffade ytterligare en skjutning i Malmö då en 18-åring blev skjuten i ryggen. Det är oklart om denna skjutning har något med tidigare skjutningar att göra.