Psykiater skrev ut "enorma mängder" narkotika

IVO har granskat läkaren sedan förra våren. Då slog ett apotek larm om att läkaren skrivit ut omotiverat stora mängder narkotiska preparat till flera patienter.

Under utredningen har IVO försökt få ut journaler för tio av läkarens patienter men läkaren har bara skickat in ett fåtal och först efter hot om vite. De journaler som har skickats in har också ändrats i efterhand.

IVO anser tycker att läkarens handlande är oacceptabelt och yrkar till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) att läkarens legitimation dras in.