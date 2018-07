Här är Liberalernas starkaste skånska fäste

Liberalernas förstanamn på kandidatlistan till kommunfullmäktige är läraren Sandra Pilemalm. Hon är inte förvånad över att just Liberalerna blivit så starka i just Lomma.



– Framförallt tror jag att Lomma är ett samhälle där man väldigt mycket tänker sig att individer kan påverka och kan förändra, människor här är drivkraftiga på många plan, det tror jag kan attrahera många lommabor.



38-åriga Sandra Pilemalm kan efter bara drygt två år i politiken titulera sig liberalernas ordförande i Lomma. Hon kommer från en socialdemokratisk familj och röstade rött fram till för två val sen.



– Jag har alltid tyckt om att skapa saker själv och driva förändringar. Där kan jag ibland känna i den socialdemokratiska ideologin att man blir rätt hämmad av gruppen.



På frågan om varför hon tog steget in i politiken lyfter hon fram kvinnliga förebilder inom liberalerna. Exempelvis riksdagsledamot Birgitta Ohlsson och hennes engagemang för jämställdhetsfrågor.



– Birgitta publicerade häromdagen en artikel som handlade just om kvinnors löner och i företagslivet. Att man är underrepresenterade i Sverige när det gäller bolagsstyrelser, höga positioner, även inom politiken och företag. Där har Lomma precis som alla kommuner, mycket att jobba med också.



I de två senaste valen har Liberalerna i Lomma fått drygt 10 procent av rösterna. I år hoppas man på ett ännu starkare stöd. En av partiets viktigaste lokala valfrågor är äldrevården, något som engagerat många Lommabor efter att omfattande brister uppdagats inom kommunens hemtjänst och äldreboenden.



Lommabon Roland Nilsson är inte förvånad över Liberalernas starka stöd i kommunen Lomma. Han håller själv med om att äldreomsorgen är en viktig fråga för Lomma, men även skolorna som han tycker ligger i framkant. En beskrivning som han också tycker passar för Lomma i allmänhet.



- Det är framåt här i Lomma, Nu ska vi få tåg och sånt också, bara en sådan grej är perfekt. Och närheten till Lund Malmö, motorväg, tåg till Köpenhamn. Ja, det kan inte bli bättre än att bo i Lomma.

Från och med juni kommer P4 Malmöhus att fokusera extra mycket på ett riksdagsparti varje vecka. Den här veckan är det Liberalernas tur.