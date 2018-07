Malmöpolisen testar nytt grepp: Varnar kriminella

Polismästare Stefan Sinteus berättar att man kort efter att tre personer skjutits till döds på Drottninggatan i centrala Malmö i mitten på juni, åkte hem till några av dem som polisen har ögonen, på för att informera dem om att man tror att de är i riskzonen för att dödas.

– Till exempel "Vi tror faktiskt att du kan dö under den närmaste tiden eller att du kommer vara inblandad i en skjutning där du blir misstänkt", säger Stefan Sinteus.



Det är en ny metod som egentligen skulle börja användas i Malmö först under hösten och en del i ett projekt där flera myndigheter prövar Group Violence Intervention - ett amerikansk arbetssätt som har varit effektiv mot gängkriminalitet i flera amerikanska städer.



Strax efter trippelmordet i centrala Malmö, bestämde polisledningen att man skulle tjuvstarta med en del av projektet. Under de senaste veckorna har poliser besökt utvalda personer i en grupp på knappt 15 individer som man följer tätt och pratat om sina misstankar. Förhoppningen är att det ska få dem att tänka till.

– De är ju inte förvånade på något sätt eftersom de vet vilken risk de löper, men de är förvånade över att vi är offensiva, säger polismästare Stefan Sinteus.

– Det vi vill är att trigga igång något hos dem själva. Är det värt det här? Kommer jag inte fylla 30?, fortsätter han.

Projektet kommer utökas med fler metoder under hösten, men enligt Malmöpolisens underrättelseverksamhet finns det stor risk för att skjutningarna och hämndaktionerna fortsätter i stan under den närmaste tiden och nu handlar det om att göra allt man kan för att stoppa den pågående våldspiralen.

– Så man är rätt ärlig mot de här personerna och bekymrad för dem, för vi vill ju så klart inte att de ska drabbas av de här händelserna, antingen som målsägande eller misstänkt, säger Stefan Sinteus, polismästare i Malmö.