Anders är fängelsevakt i Somalia

Vad är Mandela Rules?

Mandela Rules eller The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners som de formellt heter, är FN:s regler för den minimistandard som ska råda när det gäller behandling av fängelsefångar.

Reglerna antogs av FN:s generalförsamling den 17 december 2015.

Namnet Mandela Rules tog FN för att hedra den före detta sydafrikanske presidenten Nelson Mandela, som spenderade 27 år av sitt liv i fängelse.

Reglerna innehåller bestämmelser om såväl mat, medicin och hygien som fångars rätt till rehabilitering och böcker.