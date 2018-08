Din höjdrädsla kan botas – med VR-terapi

Per Carlbring, professor i psykologi vid Stockholms universitet, har själv forskat inom samma område.

– Det här är egentligen inte ett sätt att göra en behandling mer effektiv, utan att få ut behandlingen till folket.

I studien ingick drygt 100 höjdrädda personer. Ungefär hälften fick ingen behandling och den andra hälften fick sätta på sig ett par vr-glasögon och utmana sina höjdrädslor i en virtuell verklighet.

Under två veckors tid genomförde de ett antal behandlingspass tillsammans med en virtuell terapeut. Varje pass var drygt en halvtimme långt och de fick göra olika övningar.

– Till exempel rädda en kattunge från ett träd eller spela xylofon vid ett bergsstup, säger Per Carlbring.

Deltagarna fick sedan själva uppskatta effekten. Studien visade att en stor andel av de som fått behandlingen upplevde att de inte var lika höjdrädda längre.

Tidigare forskning har visat att det går att bota bland annat spindelfobi med hjälp av vr-terapi. Och Per Carlbring tror att det också kan hjälpa höjdrädda.

– Jag skulle inte avråda från att testa den här behandlingen. För vissa tror jag en vr-behandling kan ersätta en terapeut. Än så länge har man inte kommit jättelångt men det bådar gott.

Referens: Freeman D. et al. Automated psychological therapy using immersive virtual reality for treatment of fear of heights: a single-blind, parallel-group, randomised controlled trial. The Lancet 11 juli 2018. DOI: 10.1016/S2215-0366(18)30226-8