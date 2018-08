Blixtar och hög värme orsakar stora tågproblem

- Värmen har gjort att kontaktledningen har utvidgats och orsakat kortslutning. I samband med det har man fått stänga ett spår, säger Mats Olsson på verksamhetsjouren på Skånetrafiken.

Tågen mellan Malmö och Karlskrona är inställda, och tåg som vanligtvis kör från Malmö till Höör får vända i Eslöv.

Anledningen är alltså de höga temperaturerna och enligt den beräknade prognosen ska tågen köra igen vid 22.30 på onsdagskvällen.

Även i Tomelilla har vädret ställt till med problem. Där har ett kraftigt åskväder slagit ner på en elledning och orsakat stopp i trafiken mellan Ystad och Tomelilla.

- All tågtrafik står still där borta just nu, säger Mats Olsson.

SJ kör fortfarande mellan Malmö och Hässleholm och enligt Skånetrafiken får resenärer med en biljett från Skånetrafiken åka på SJ:s tåg med samma biljett.