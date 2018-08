Internationell hjälp med skogsbränder avslutas idag

Enligt Maria Bergstrand på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har brandrisken minskat avsevärt.



– Vi har en betydligt förbättrad situation. Vi har fått lite regn, det är svalare temperaturer och då minskar brandrisken och också spridningsrisken, säger Maria Bergstrand.



De tre tyska helikoptrarna är de sista av de internationella styrkorna att lämna Sverige efter sommarens intensiva skogsbränder.

De har stått stationerade i Växjö under sommarens senare del och hjälpt till att släcka ett flertal bränder i södra Sverige.



Totalt har Sverige tagit emot hjälp från nio länder, i form av nära 450 brandmän, omkring 80 markfordon och ett 30-tal flygplan och helikoptrar.

Det är det största samlade brandbekämpningsstödet i som något land fått ta emot i EU:s historia.



Enligt Maria Bergstrand har det internationella stödet varit till stor hjälp under sommaren.



– Sverige har fått ett fantastiskt fint stöd. Och det har nog varit en förutsättning för att det har gått så bra som det har gjort. Vi har både fått hjälp med omfattande släckningsresurser - de här flygen har varit väldigt viktiga i bekämpningsarbetet - och vi har fått hjälp med avlösning av markpersonal. Och det har varit betydelsefullt, säger Bergstrand.



Nu återgår läget till det mer normala. Men Maria Bergstrand säger att det finns god chans till hjälp om risken skulle öka igen.



– Vi har en kontinuerlig kontakt med EU:s civilskyddsmekanism och naturligtvis kan Sverige gå in och be om mer förstärkningsresurser om det skulle behövas.

– Det finns också helikoptrar i Oslo som vi kan ta hjälp av vid behov. Sedan har ju Sveriges räddningstjänster och länsstyrelser avtal och överenskommelser som man kan använda - till exempel med helikopterresurser om det finns behov av det, säger Maria Bergstrand, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.