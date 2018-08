Just nu: Debatt om integration

Du som inte har chansen att komma hit men gärna vill göra din röst hörd, kanske ställa en fråga till politikerna? Skicka mail till p4malmohus@sverigesradio.se eller skriv till oss på sociala medier.

Här är politikerna som är med i debatten:

Styret

Torkild Strandberg - Liberalerna

Torbjörn Brorsson - Moderaterna

Elvir Mesanovic - Miljöpartiet

Opositionen

Stefan Olsson - Sverigedemokraterna

Jonas Esbjörnsson - Socialdemokraterna

Ana Rubin - Vänsterpartiet, är inte kommunpolitiker just nu men har varit det tidigare under mandatperioden men ingen av de som just nu sitter för Vänsterpartiet i kommunen hade möjlighet att komma hit i dag.