Elfel på Malmö C: Alla tåg står still

Det betyder att tåg som skulle avgå från stationen under kvällen inte kommer iväg enligt tidtabell.

– All tågtrafik till och från Malmö C står still. Vi har för närvarande ingen prognos att lämna när den kommer igång igen, säger Anders Wallin, presstalesperson vid Trafikverket.

Konsekvensen för tågresenärer som kommer med tåget från Köpenhamn blir att de måste stiga av vid Triangeln som närmaste anhalt till Malmö C. För resenärer från andra hållet går det inte att komma nära centrala Malmö.