"Känns som man har hela världen under sig"

– Det är den här särskilda känslan av att ha hela världen under sig. Och så får man klättra, säger Jorinda Buregren om varför hon älskar sitt yrke.

Hon får finna sig i att hädanefter kallas Den sjungande sotaren. Efter att hon lade ut en video i sociala medier, där hon sjunger i bilen mellan jobb, har hon blivit lite av en kändis i sotarkretsar.

– Det är väldigt roligt, säger hon och låter blues-standarden "Nobody knows you when you're down and out" eka ut över takåsarna i Malmöstadsdelen Sofielund.